Hvad er Rofus, og hvordan fungerer det?

Kender du til betting, har du måske før hørt om Rofus. Dette er Spillemyndighedens register, og står for "Register over frivilligt udelukkede spillere". Som navnet indikerer, er det frivilligt. Så det er altså op til dig selv at registrere dig.

Dette kan blandt andet gøres med NemID. Hele pointen er at hjælpe dig, der har svært ved at styre din gamling. Det kan nemlig være vanedannende, hvorfor nogle simpelthen bare ikke kan styre det. Dog kan folk ofte se, at de har et problem. Derfor vælger de enten permanent eller midlertidigt at udelukke sig selv for at spille.

Rofus gælder ikke over alt

Selvom Rofus er svær at komme uden om, når du først har registreret dig, er det ikke umuligt. For der er nemlig forskellige bookmakere, der ikke har spillelicens. Det vil sige, at der er nogle lidt andre regler her. Det lyder måske mystisk, men det er dog ganske lovligt. Om det derimod er en god idé, er i sidste ende dit eget valg. Ligesom det er frivilligt at registrere sig i Rofus. Der er ingen, der tvinger dig til at gøre dette, selvom nogle måske ville foreslå dig det. I sidste ende er det dog kun for at hjælpe dig.

Nogle gange kan det være svært at indse, at man har et problem. Men der kommer ofte et tidspunkt, hvor man simpelthen ikke kan skjule det længere. Så er spørgsmålet, hvad dit næste skridt er. At fortsætte med at gamble, eller måske at søge hjælp? Vil du lære mere om Rofus, kan du læse en masse hos Spillemyndigheden. Synes du, at det er svært alene, er det altid en god idé at finde nogen, der kan hjælpe. Familie, venner eller professionelle. Mange har ikke lyst til at bede om hjælp, men det er altid det første skridt henimod at få det bedre.

Gambling i sig selv er sjældent et problem

Der er desværre flere mennesker, der lettere bliver afhængige end andre. Om det så er gaming, sukker eller gambling. Det sker bare hurtigere hos nogle af os. Kan du genkende dette i dig selv, er det med at være opmærksom. For selvfølgelig skal du da kunne have det sjovt. Men det skal naturligvis ikke lede til, at du pludselig ikke kan gå en hel dag uden at gamble. For det kan altså være meget ødelæggende for dig. Der er jo ingen, der har lyst til at være afhængige. Det er noget, der sker, uden man selv lægger mærke til det.

Føler du, at du er afhængig, er det altså svært at komme ud af det alene. De fleste vil gerne have nogen, der er tæt på til at hjælpe. Det kan for eksempel være én, man ringer til, når man kan mærke, at man virkelig har lyst til noget, man ikke burde gøre. Så er der pludselig en, der kan tale dig fra det og minde dig om, hvad det gør ved dig. Det er hvert fald værd at overveje, hvis du har problemer med at håndtere gambling alene.