Hyldede OL-medaljevinder

Foto: Kaj Bonne.

Den dobbelte medaljevinder i enerkajak fra OL i Tokyo, 25-årige Emma Aastrand Jørgensen, blev torsdag hyldet til en reception i hendes klub, Nybro-Furå Kano og Kajakklub

Af Peter Kenworthy

Emma Aastrand Jørgensen vandt to olympiske bronzemedaljer på henholdsvis 200- og 500 meteren, hvor især 200 meteren var tæt – her var Emma blot 18 tusindedele fra en sølvmedalje. Hun var også med i OL-finalen på Dame K-4’eren, hvor det blev til en ottendeplads.

Formanden for Nybro-Furå Kano og Kajakklub, Kristian Nielsen, ønskede Emma Aastrand Jørgensen tillykke med de flotte resultater i sin tale, og fortalte samtidig hvor glad han var for at hun havde valgt at blive medlem af klubben sidste år.