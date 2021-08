Kirppu åbner loppesupermarked i Søborg

Foto: Colourbox.

Lørdag den 11. september åbnes dørene på Rosenkæret 43

Af Redaktionen, redigeret

Danskerne er glade for genbrug. Det kan man blandt andet se i Genbrugsindekset for 2021, hvor man kan læse at genbrugshandlen er støt stigende, samt at mere end syv ud af ti danskere gør noget for at begrænse deres forbrug.

Det er i høj grad også en tendens, man mærker hos loppesupermarkedskæden Kirppu. Og med overtagelsen af Byens Bazar i juli måned, ser Kirppus administrerende direktør frem til at give nyt liv til den cirkulære genbrugstanke i Søborg.

– Vi har længe været på udkig efter egnede lokaler her i Søborg, så glæden var stor, da vi kunne overtage Byens Bazar og bygge videre på Niels Frederiksens solide arbejde her i byen, siger Kirppus ene stifter og administrende direktør, Morten Bøjland.

11. september byder Kirppu indenfor til 1000 m2 fyldt med 320 stande, 20 podier, et helt nyt kasseområde og et loungeområde.