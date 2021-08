Kører for stærkt

Landsdækkende kampagne og politikontrol skal få flere til at sænke farten ved skolerne. Foto: Peter Kenworthy.

Fire ud af ti forældre har oplevet at andre forældre har kørt for stærkt på skolevejene, når de har afleveret børn. En landsdækkende kampagne og politikontrol skal få flere til at sænke farten

Af Redaktionen, redigeret

Når der bliver kørt for stærkt på skolevejene, er der forældre, der sidder bag rattet med en lige lovlig tung fod på speederen. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion og Rådet for Sikker Trafik har gennemført blandt 2.042 forældre i hele landet.

– I undersøgelsen svarer knap fire ud af ti forældre, at de inden for det sidste år har oplevet, at andre forældre, der afleverer deres børn i skole, har kørt for stærkt, når de skulle videre. Det er et problem, da for høj fart skaber utryghed både blandt børn og voksne og øger risikoen for ulykker, fortæller Rådet for Sikker Trafik.

Desuden siger 34 procent af forældrene, at de også har oplevet andre forældre være så optaget af deres mobil, at de ikke har set sig ordentligt for, når de skulle videre fra skolen.

– Selv om man har travlt med at aflevere sit barn og komme videre på arbejde, er det ikke en undskyldning for at køre for stærkt eller at være uopmærksom. Det er vigtigt, at vi alle viser hensyn i trafikken, for den dårlige trafikkultur er risikabel og kan brede sig som ringe i vandet, hvor flere kan begynde at gøre det samme, siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Tusindvis sigtet

I august sidste år sigtede politiet flere end 7.000 personer for at køre for stærkt på skolevejene, da politiet gennemførte kontrol i forbindelse med skolestart. Hos politiet oplever man også, at en del af dem, som de stopper, selv er forældre, der skal eller har afleveret deres børn i skole.

– Nogle bilister har for travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole og glemmer så at vise hensyn overfor andres børn, der går eller cykler til skole. For at få flere til at respektere fartgrænserne og være opmærksomme gennemfører politiet derfor også kontrol på skolevejene i år i forbindelse med skolestart, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Rådet for Sikker Trafik og 95 kommuner – heriblandt Gladsaxe – har derfor lige nu gang i kampagnen “Børn på vej”, der kan ses skoleveje i hele landet. Kampagnen skal minde trafikanterne om at sænke farten, være opmærksomme og passe på skolebørnene. I uge 32 og 33 gennemfører politikredsene ekstra kontroller på vejene omkring skolerne.