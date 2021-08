Leder: Klima, karma og kometer

Hvis klimakrisen var noget mere håndgribeligt som en komet, ville vi måske ikke have helt så svært ved at forsøge at afværge den. Foto: Colourbox.

Vi får ikke afværget ”klimakometen” medmindre vi handler nu

Af Peter Kenworthy

I Jacob Friis’ børnebog, ”Karmaboy – kometen og den onde numsekløe”, bliver en komet, der er på vej mod Skovlunde Bytorv, afværget med Skovlundes missilskjold, efter at Skovlundes borgmester i første omgang ellers valgte ikke at bruge det dyre missilskjold.

Man kunne mene at den nye IPCC-rapport på det symbolske plan vidner om en ret stor komet – sammen med de temperaturrekorder, ildebrande og oversvømmelser som verden har set hen over sommeren, og som er afledt af CO2-udledningen i især den rige del af verden.

I rapporten kan man læse at vi allerede er et godt stykke over en 1 graders stigning siden midten af 1800-tallet, at vi får en 1,5 graders stigning om få årtier, og at mange af de problemer som vi allerede ser nu, og vil se som følge af yderligere temperaturstigninger, bliver uigenkaldelige.

Ikke tid til undskyldninger

Og der ikke er tid til at tøve eller komme med undskyldninger på klimaområdet, udtalte FNs generalsekretær, António Guterres, i forbindelse med IPCC-rapportens offentliggørelse.

En stigning på 1,5 grader – som verdens lande lovede at forsøge at holde sig under med Parisaftalen – vil blandt andet bringe endnu flere farlige hedebølger, tørkeperioder, havstigninger og ekstremregn med sig, fortæller en af rapportens forfattere, Friederike Otto fra Oxford University, til BBC. Også til os i Nordeuropa, hvor temperaturerne, ifølge IPCC, stiger hurtigere end i verden i gennemsnit.

Og også for verdens børn. Ifølge en ny rapport fra UNICEF, som Gladsaxe Kommune har et partnerskab med, er en milliard børn ekstremt truede af klimakrisen.

– Klimakrisen er dybt uretfærdig, for selvom børnene i højrisikolandene bidrager mindst til krisen, er de mest truede af den, udtalte UNICEF Danmarks generalsekretær, Karen Hækkerup, i forbindelse med udgivelsen af rapporten.

Mangler en reaktion

Men hvor er reaktionen fra vores folketingspolitikere, der tilsvarer situationens alvor? Hvor er de nye klimaplaner i borgmesterens budgetforslag, der ellers beskriver klimaforandringerne som ”en stor og væsentlig udfordring både i den globale og den lokale skala”? Hvor er Danmarks og Gladsaxes ”missilskjold”?

Vi er trods alt nogen af verdens allerstørste CO2-udledere – ikke mindst på grund af vores spisevaner, transport og forbrug.

I Den Store Danskes opslag om karma, står der at ”menneskets gerninger er selvstændige kræfter, en slags energi, der opsamles livet igennem og virker efter dets død og bliver bestemmende for dets skæbne”.

Men vi mangler vist en Karmaboy eller Karmagirl der kan være med til at sikre at vores skæbne ikke bliver som den fremtidsvision der bliver beskrevet af IPCC. Hvem melder sig?