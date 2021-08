Mange millioner børn går ikke i skole på grund af coronapandemien. Foto: Peter Kenworthy.

Red Barnet har brug for indsamlere i Gladsaxe, Bagsværd, Søborg og omegn

Af Peter Kenworthy

40 procent af børn i det sydlige og østlige Afrika går, ifølge UNICEF, ikke i skole for tiden. En stigning på over 30 millioner børn siden starten af pandemien. Human Rights Watch pointerer at årtiers fremskridt i forhold til børn og uddannelse kan blive tabt på gulvet.

Og et nyt studie fra det videnskabelige tidsskrift, The Lancet, viser at over en million børn har mistet en forælder eller bedsteforælder med forældremyndighed mellem marts 2020 og april 2021, skrev Save the Children i en pressemeddelelse i slutningen af juli.

Søndag den 5. september 2021 samler den danske afdeling af Save the Children, Red Barnet, ind til sårbare børn, der under corona er blevet endnu mere udsatte.

Men der mangler indsamlere i Gladsaxe, Bagsværd, Søborg og omegn, fortæller Red Barnet.

Organisationens stedfortrædende generalsekretær, Janne Tynell, håber, at mange vil tilmelde sig.

− Coronakrisen har gjort mange af de udfordringer, som verdens børn i forvejen stod overfor, endnu større. De børn betaler en meget høj pris for pandemien, og der er brug for, at vi stiller op for dem. Ved at melde sig som indsamler kan man hjælpe Red Barnet med at støtte børnene til at kunne skabe sig et godt liv – både nu og på den lange bane, siger Janne Tynell.

Pengene fra landsindsamlingen går til Red Barnets arbejde. Ude i verden bruges donationerne blandt andet på nødhjælp og på medicin, mad og undervisning til udsatte børn i krigsramte og fattige lande. Og i Danmark muliggør bidragene eksempelvis, at organisationen kan tilbyde aktiviteter til børn, der er uden for fællesskabet, og hjælp til børn, som oplever overgreb og ubehageligheder på nettet.

For første gang nogensinde gennemførte Red Barnet sidste år landsindsamlingen uden kontanter for at begrænse risikoen for smittespredning af corona. Også i år vil indsamlere kun kunne tage imod donationer via MobilePay og sms, fortæller Red Barnet.

Man kan tilmelde sig på tilmeld.redbarnet.dk. Det tager to til tre timer at samle ind.