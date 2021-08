Maria vandt Gladsaxe Bæredygtighedspris

Foto: Kaj Bonne.

Ejer af blomsterbutik Pryd i Bagsværd får pris for at indtænke bæredygtighed i sin blomsterbutik og glæde andre

Af Redaktionen, redigeret

Maria Vivi Petersen er god til at indtænke bæredygtighed i sit daglige virke, få gode idéer og samarbejde med andre om bæredygtige tiltag. Onsdag fik hun overrakt Bæredygtighedsprisen 2021 som en anerkendelse af de mange gode initiativer, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Maria laver for eksempel too-good-2-go poser eller kører på byens plejehjem, så beboerne der kan få glæde af blomster, der ellers ville blive smidt ud. Maria har også lavet en aftale med Gladsaxe Bladet om at modtage overskydende aviser til at pakke blomster ind i.

– Jeg var meget stolt og glad for nomineringen, og jeg er mega-stolt og glad for at vinde bæredygtighedsprisen. Jeg synes jo, at det er små ting jeg gør, men jeg ved selvfølgelig godt, at de små ting betyder noget. Det er en skøn følelse, at der er nogen, der bemærker de ting, jeg gør og anerkender det, siger prisvinder Maria Vivi Pedersen.

Det er anden gang, at bæredygtighedsprisen uddeles. Den øvrige nominerede til prisen var Gladsaxe MultiFitness Forening.

Ud over en check på 10.000 kroner fik Maria Vivi Petersen overrakt en lokaldesignet bæredygtig statuette og en verdensmålsnål.