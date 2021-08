Masser af mål i fodboldseriekampe

FC Bella vandt sæsonens første kamp. Foto: Peter Kenworthy.

VB 1968, FC Bella og IF Bytoften vandt, mens Hero tabte

Af Peter Kenworthy

VB 1968 vandt sæsonens første ligasejr i Sjællandsserien, med 1-0 ude over Fredensborg BI. Victor Andersen scorede kampens enlige mål på et hovedstød, på et indlæg af André Riel, og der var endda råd til et brændt straffespark til Værebro-holdet.

FC Bella vandt sæsonens første kamp i kvindeserie 1, med 3-1 ude over Allerød FK. Og IF Bytoften vandt sæsonens anden sejr i serie 4, med 4-2 hjemme over Helsingør IF.

Til gengæld tabte Gladsaxe-Hero i Sjællandsserien med 3-5 hjemme til Vallensbæk IF, selvom Christoffer Bruun scorede to og Benjamin Knudsen et enkelt mål, og holdet var foran to gange.