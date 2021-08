Meny sender skolebørn på tur

Efter at Gladsaxe Kommune havde sagt nej til at sende skolebørnene til fantasydage på Frilandsmuseet, trådte købmand fra Meny i Bagsværd til

Af Gitte Ganderup

– Jeg har en helt fantastisk nyhed. Jeg er helt oppe og køre over det. Sådan indleder Daniel Benjamin Clausen fra Eventyrridderne som står bag festivalen fantasydage, der er en blanding af middelaldermarked, rollespil og cosplay samt fantasy, en mail til Gladsaxe Bladet.

Det så nemlig ud til at skole- og institutionsbørn i Gladsaxe Kommune ikke ville kunne deltage i Fantasydagene sådan som skolebørnene i både Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner. Det var Daniel Clausen rigtig ærgerlig over og brokkede sig i sit netværk i netop Bagsværd, hvor Eventyrridderne holder til.

– Jeg klagede min nød til butikkerne i Bagsværd og Steen fra Meny sprang straks til og sagde ja til at betale for alle skole og institutionsbørn i Gladsaxe Kommune. Jeg havde faktisk ikke helt troet, at han ville, selvom han selvfølgelig, som den købmand han er, kan presse en gående trold ud af mig til Halloween, så jeg giver også lidt igen, men det er dælme en billig pris for at få alle kommunens børn gratis med på festival, fortæller Daniel Clausen.

Oplevelser

Og det gør købmanden fra Meny gerne fordi han, præcis som Daniel Clausen, også er ærgerlig over at kommunen ikke vil prioritere at sende børnene afsted på tur til Fantasyfestival på Frilandsmuseet.

– Børnene har jo også været lukket ind i så lang tid. De har også brug for nogle oplevelser og noget frisk luft. Og så især for det beløb som jeg har støttet med. Det er et fornuftigt beløb, som jeg kunne have brugt på noget andet, men jeg synes, at når man selv har skolesøgende børn som brænder for at opleve noget, så skal de det. Lige som at vi andre også gerne vil på restaurant, siger Steen Johansson til Gladsaxe Bladet.

Gladsaxe Kommune har ikke svaret på vores henvendelse

Interesserede skoler og institutioner skal tilmelde via fantasydage.dk/institutioner