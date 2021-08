Middelmådigt

Frederik Ellegaard scorede AB’s enlige mål. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe spillede 1-1 ude mod Middelfart i en lidt halvkedelig kamp

Af Peter Kenworthy

Meget af spillet foregik på midten af banen i starten af kampen i fodboldens 2.division mellem Middelfart og AB, og det kom der naturligt nok ikke mange chancer ud af.

Første egentlige chance tilfaldt AB’s fodrappe fløj, Frederik Ellegaard, som kom fri til afslutning fra en lidt spids vinkel i Middelfarts felt efter 10 minutter – men Middelfart-målmand Aleksandar Stankovic reddede hans forsøg til hjørne.

Og stille og roligt overtog Middelfart initiativet. Efter 29 minutter fik hjemmeholdets Nicolai Frederiksen en god chance midt for mål, men han ramte bolden skævt, og den trillede et par meter fordi Jonathan Fischers ene stolpe. Minuttet efter testede Matthias Nielsen AB-målmanden med et velplaceret frispark, som Fischer også reddede.

Og efter 41 minutter tog Middelfarts Martin Conley chancen 3-4 meter udenfor feltet, og sparkede bolden på tværs af Fischers mål og i kassen til 1-0-føring til hjemmeholdet.

Det var stillingen da de to hold gik til pause, hvor AB hverken kunne være tilfreds med resultatet eller holdets eget spil.

Mere mål og middel

AB kom bedre ud til anden halvleg, hvor holdt dikterede kampen fra start og viste mere kampgejst og bedre spil.

Efter 67 minutter gav en løs bold i feltet en dobbeltchance til akademikerne, men både Roni Arabaci og Frederiks Ellegaards skud blev blokeret af Middelfart-ben. Fire minutter senere sparkede Arabaci et hårdt indlæg fra Albert Nørager langt over mål.

Og da stadionuret havde rundet de 75 minutter, lykkes det en helt fri Ellegaard at få foden på en tværbold tæt under mål, og dirigere den i mål til 1-1.

Målet vækkede Middelfart, der fik spillet sig til et par pæne chancer i slutfasen, men Fischer reddede skud fra både Andre Bjerregaard og Jacob Linnet.

I dommerens overtid opfangede Mathias Kisum bolden, til højre for Middelfart-målet, men hans efterfølgende skud fløj langt over overliggeren – og kampen sluttede 1-1. AB er dermed stadig ubesejrede efter fire kampe.