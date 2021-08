Mørkhøj tæt på nedlukning

Foto: Peter Kenworthy.

Med et corona-incidenstal der kraftigt nærmer sig 1.000 er Mørkhøj Sogn tæt på nedlukning. Kommunen opfordrer borgere med tilknytning til området og områdets skoler til at lade sig teste

Af Peter Kenworthy

Mørkehøj sogn opfylder to af tre krav til en nedlukning, nemlig mindst 20 smittede personer de seneste syv dage og en positivprocent på mindst tre de seneste syv dage. Og det sidste krav – mindst 1.000 smittede per 100.000 indbyggere i de seneste syv dage – er nu tæt på at være opfyldt.

Gladsaxe Kommune opfordrer derfor alle med tilknytning til Mørkhøj, og de to skoler Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole, til at lade sig teste, så smittespredningen kan blive bremset.

– Vi er i tæt kontakt til Styrelsen for Patentsikkerhed som ved, at smitten centrerer sig omkring de to skoler. Og vi vil gøre alt for, sammen med dem, at forsøge at undgå, at Mørkhøj Sogn må lukke ned. Så hvis du selv har kontakt til Mørkhøj og skolerne i Mørkhøj eller hvis du kender nogen, der har, så del denne besked i dit netværk og opfordr alle til at lade sig teste, fortæller Gladsaxe Kommune til Gladsaxe Bladet.

På https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/her-kan-du-blive-coronatestet kan du se, hvor du kan blive testet.

Corona-smittetallet for hele Gladsaxe Kommune er også støt stigende. I dag er tallet 318 smittede per 100.000 indbyggere – hvor landsgennemsnittet er 102 – og positivprocenten er på 3,7.