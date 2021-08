Foto: Kaj Bonne.

GIF Gymnastik laver træningshold der kombinerer forskellige bevægelsesformer

Af Peter Kenworthy

Et helt særligt træningshold er klar på GIF Gymnastiks program for efteråret 2021 – ”motion for alle”. Holdet kombinerer, ifølge GIF Gymnastik, forskellige bevægelsesformer og udfordrer kroppen på en alsidig måde, og hver uge er der noget nyt på programmet.

– Vi skal spille bold, styrketræne, danse, øve balance, lege, lave yoga og meget, meget andet. Alt sammen i trygge rammer, hvor der er plads til alle, og hvor vi støtter hinanden hele vejen igennem, udtaler instruktøren Tamara Flege-Andersen, der glæder sig meget til at komme i gang med dette nye tiltag.

– Vi har længe tænkt, at der har manglet et motionshold for voksne, som gerne vil holde sig aktive og i gang, men vi har haft svært ved at lægge os fast på én bestemt idrætsgren. Nu er tilbuddet klart, udtaler formanden for GIF-Gymnastik Frank Bøgelund.

Det nye motionshold træner onsdage fra klokken 17-18 på det gamle Blaagaard Seminarium.