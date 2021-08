Movia genindfører kontanter i busser og Flextrafik       

Foto: Kaj Bonne.

Fra i morgen kan man igen betale med kontanter i busser og Flextrafik - men mobilitetsselskabet opfordrer til at man gør brug af de digitale løsninger

Af Redaktionen, redigeret

Movia genindfører som planlagt muligheden for at betale med kontanter i busser og i Flextrafik fra 1. september. Movia opfordrer samtidig kunderne til at holde fast i de mange gode vaner fra under coronakrisen og fortsætte med at betale billetten digitalt så vidt muligt. Opfordringen kommer for at vise hensyn til chauffører og medarbejdere i de sjællandske busser og flexbiler.

Med kontanternes tilbagetog i busser og flextrafik bliver alt som før. I busserne betyder det, at man som kunde skal være opmærksom på, at buschaufføren alene kan give tilbage op til nærmeste 100 kroner – reglen er til for at værne om et trygt arbejdsmiljø for chaufførerne, fortæller Movia.

I flextrafikken tager chaufførerne kun imod lige penge.

Movia desuden opmærksom på, at der løbende udføres billetkontrol i alle Movias busser.