Nærmer sig 300

Foto: Colourbox.

Coronasmitten stiger igen, igen i Gladsaxe. Nu er smittetrykket på langt over 200 per 100.000

Af Peter Kenworthy

I starten af juli var der lidt over 30 smittede på en uge i Gladsaxe, og smittetrykket lå på under 50 per 100.000. Nu er smittetallet oppe på over 280 per 100.000 – den testkorrigerede incidens er på over 240. Alene søndag og mandag var der over 30 smittede om dagen i Gladsaxe.

Gladsaxe Kommune er dermed på top-ti-listen over kommuner med højst smittetal. Positivprocenten er 3,49 procent.

Der er også en generel stigning af antallet af corona-indlagte på de danske hospitaler. Ifølge Sundhedsstyrelsen udgør uvaccinerede unge en stigende andel af de patienter, der bliver indlagt på sygehus, smittet med den nye delta-variant.

Et notat fra Statens Serum Institut fra sidste uge viser dog, at Covid-19-vacinerne fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca giver god beskyttelse mod delta-varianten samt mod at blive indlagt på hospitalet.

Gladsaxe ligger dog i den absolut tunge ende blandt kommunerne, når det gælder vaccinationer. Lidt over to tredjedele af Gladsaxes befolkning er færdigvaccineret, mens tallet i rigtig mange andre kommuner er over 70 procent, og i seks kommuner over 75 procent.