Nederlag og sejr i seriekampe

Foto: Kaj Bonne.

Bytoften og Bagsværd vandt i weekendens sæsonpremiere. Hero og VB 1968 tabte

Af Peter Kenworthy

IF Bytoften startede sæsonen i fodboldens serie 4, pulje 2, med en 3-0-udesejr over Frem Hellebæk. Oliver Sørup scorede to mål i første halvleg, og Lucas Smidt et enkelt mål lige inden kampens dommer fløjtede kampen af.

– Vi er rigtig glade for at starte sæsonen med en udebanesejr. Vi holder nullet, og selvom vi får kamp til stregen, føler vi aldrig at sejren er i fare, fortæller holdets kaptajn, Marcus Olsen. Han tilføjer at målet for sæsonen er oprykning.

Bagsværd BK vandt 3-1 over Ballerup i serie 1, pulje 1, på to mål af Oliver Borring Kjær i første halvleg, og et enkelt af Casper Edelskov i kampens overtid.

Gladsaxe Hero tabte 3-0 ude til BSF og VB 1968 2-1 hjemme til Snekkersten i sjællandsserien.