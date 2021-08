Nominerede til bæredygtighedsprisen

I forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen, er to lokale blevet nomineret til årets bæredygtighedspris

Af Gitte Ganderup

Maria Vivi Petersen, indehaver af blomsterbutikken Pryd og Gladsaxe Multifitness Forening, som er et træningscenter for alle uanset funktionsniveau, er nominerede til Gladsaxe Kommunes bæredygtighedspris 2021. Prisen uddeles den 18. august.

Pryd

Maria Vivi Petersens, som ejer af blomsterbutikken Pryd, grønne engagement begrænser sig ikke kun til at have grønne fingre. Maria Vivi Petersen gør en stor indsats for lokalsamfundet og for at gøre Gladsaxe til en endnu mere bæredygtige by at færdes i. Hun inspirerer til recycling og ansvarligt forbrug og produktion. Desuden bygger hun bro mellem civilsamfund, offentlige institutioner og den lokale detailhandel med forskellige partnerskaber.Maria Vivi Petersen har blandt andet lavet too-good-2-go poser, så restblomster fra butikken ikke smides ud, men køres til byens plejehjem. Et andet eksempel er, at hun bruger ældre udgaver af lokalavisen som blomsterindpakning.

Gladsaxe MultiFitness Forening

Mange fitnesscentre er indrettet på en måde, som gør det svært at komme indenfor og få sved på panden, hvis man eksempelvis sidder i kørestol. Det har Gladsaxe MultiFitness Forening ændret på.

Fitnessmaskinerne er udviklet, så de kan bruges af alle, også af folk, der sidder i kørestol. Der er desuden der er etableret handicapvenlige toiletter, tekøkken og p-pladser.

Der er overordnet skabt et inkluderende, tilgængeligt og behageligt træningsmiljø i den nye forening Gladsaxe MultiFitness, hvor alle borgere er velkomne.

Set i forhold til Verdensmålene arbejder Gladsaxe Multifitness Forening med sundhed og trivsel for alle og er med til at reducere ulighed og styrke social inklusion. Det sker i et partnerskab mellem civilsamfund og den offentlige sektor.

Prisoverrækkelse

Vinderen afsløres ved prisuddelingen 18. august kl 16:00 i Bibliotekshaven, hvor borgmester Trine Græse vil overrække bæredygtighedsprisen 2021 som en del af Gladsaxes nye Bæredygtighedsfestival. Som alle kan besøge fra den 16. august og to uger frem. Bæredygtighedsfestivallen byder på forskellige aktiviteter som bæredygtig middag, besøg i en hemmelig æblelund, gode råd til at bygge bæredygtigt, Repair Caféer og genbrugsworkshops.- De fleste kender efterhånden til verdensmålene, men hvordan bidrager man til dem i sin egen hverdag? Det vil vi gerne give konkret og håndgribelig inspiration til, og derfor har vi lagt os i selen for at tilbyde nogle spændende tilbud, hvor man kan prøve og mærke, hvordan man selv kan gøre en forskel, siger Esben Fjord, leder af udviklingsafdelingen på Gladsaxe Bibliotekerne der er vært for festivallen.