Ny puls i HG

Foto: Kaj Bonne.

En smuk kastanjesti pryder bagvæggen, der er en hyggekrog i hjørnet og ure viser klokken i flere verdenshjørner

Af Peter Kenworthy

Borgmester Trine Græse var, sammen med Lis Napstjert fra Lions Gladsaxe, forbi beboerlokalet Pulsen i Høje Gladsaxe onsdag for at indvie de nye rammer for fællesskabet i Høje Gladsaxe, der har været længe undervejs på grund af corona.

– I december 2019 fik projektet ’Et fælles Høje Gladsaxe’ 140.000 kroner fra Lions Gladsaxe Millionen. I projektet har en masse frivillige engagerede beboere skabt både aktiviteter på tværs af området og nye gode rammer til at styrke fællesskabet, fortæller leder af sociale og bystrategiske indsatser, Fællesdriften i Høje Gladsaxe, Christine Bille.

– Beboerne fortalte borgmesteren og Lions om tankerne bag de nye rammer – et sted, hvor der er plads til alt fra kreative aktiviteter til gåture og hvor man føler sig hjemme, tilføjer hun.