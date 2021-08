Nye månedlige eftermiddagskoncerter på Richter

Fra september danner Richter ramme om én eftermiddagskoncert om måneden, hvor musikalske oplevelser og hyggeligt samvær er i centrum

Af Redaktionen, redigeret

Projektet hedder PLUS1, og konceptet er simpelt. For hver købt billet, følger der en gratis billet med, som gør det muligt at glæde et andet menneske med en koncertinvitation og at række ud til de, der kæmper med ensomhed, at forenes med en man ikke har set i lang tid eller måske endda stifte nye bekendtskaber.

Første PLUS1-koncert på Richter er den 20. september.

– Der er noget essentielt i, at man målretter arrangementer mod personer, der kan have stor gavn af fællesskaber, men ikke magter eller kan søge dem selv. Og det er er jo netop det musikken kan. Fællesskaber har været hårdt trængt i det forgangne år og det bliver måske forstærket blandt folk der i forvejen har det svært med fællesskaber, siger Kasper von Madsen, Daglig leder hos Richter, Gladsaxe.

12 spillesteder

PLUS1 er et samarbejde mellem 12 lokale spillesteder, en række lokale foreninger og ‘Ud Med Kulturen’. Til PLUS1-koncerterne er det ikke blot selve koncerten, der er i fokus, men også alt det, der leder op til en koncert, og de indtryk, den efterlader.

PLUS1 finansieres af de deltagende kulturhuse, billetindtægter samt fondstilskud fra Fonden Ensomme Gamles Værn og William Demant Fonden. Projektets første sæson løber frem til maj 2022.

Artisterne er udover deres kunstneriske kvalitet, udvalgt ud fra deres evner til at skabe nærvær, fællesskab og relation til deres publikum. Artisterne er Mathilde Falch, Esben Just, Rikke Thomsen, Ole Kibsgaard & Lisbeth Sagen, Violi Viola feat. Meire Santos, MC Hansen & Jacob Chano, Aggerbæk, Eight days a week og Radio Merkur.