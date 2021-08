Nyt valgforbund

Lene Svendborg (LG), Lise Tønner (LG), Signe Rosa Skelbæk (Ø), Trine Henriksen (Ø), Bolette von Westphal (KD) og Esben Johnsen (KD) havde smilene fremme, da de skrev under på en aftale om valgforbund. Foto: Kaj Bonne.

Enhedslisten, Lokallisten Gladsaxe og Kristendemokraterne har indgået et teknisk valgforbund i forbindelse med kommunalvalget til byrådet i Gladsaxe i november

Af Peter Kenworthy

– Hvert parti arbejder for sin egen politik, uden bindinger til de øvrige, men baggrunden for valgforbundet er enighed om enkelte, centrale mål, fortæller de tre partier.

Blandt målene er at styrke velfærden, bekæmpe fattigdom, og sikre ældre med behov for velfærdsydelser.

Samt et fokus på fattigdomsbekæmpelse, god uddannelse, at børn og forældre skal høres, et ikke-nedslidende arbejdsliv, større åbenhed og gennemsigtighed i det politiske arbejde i byrådet, at borgerne får mere indflydelse på byudviklingen og at den grønne omstilling skal styrkes.