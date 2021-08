Online dating: Her er 3 gode tips til at komme godt i gang

SPONSORET INDHOLD: Er du træt af at være single, og kunne du godt tænke dig en at dele livets glæder og sorger sammen med? Dating i virkeligheden kan være skræmmende og akavet, hvorfor mange tyer til online dating. Men hvordan kommer man lige i gang med online dating? Det kan du læse meget mere om i denne guide.

Find den rette platform til dit behov

Der findes utallige datingplatforme på nettet. Nogle henvender sig til et bredt publikum, hvorimod andre henvender sig til specifikke grupper i befolkningen såsom seniorer, højtuddannede eller folk med en forkærlighed for sport. Derfor skal du altså gøre op med dig selv, hvilken platform du ønsker at benytte dig af, når du skal i gang med at finde kærligheden online. Hvis du har brug for et overblik over udvalget af sider, kan du se de bedste datingsider her.

Skil dig af med alle dine fordomme forinden

Du har formegentlig hørt om online dating før, men alle de ting, du har hørt, dem skal du ligge bag dig. For det vigtigste er, at du går ind i online datingverdenen med et åbent sind og en lyst til at lære nye mennesker at kende på et helt andet grundlag, end du hidtil har været vant til. Det kan risikere at hæmme dine chancer for at finde kærligheden online, hvis du udelukkende ser begrænsninger fremfor muligheder og stiller alt for høje krav.

Lav en ærlig men fængslende profil

På enhver datingside skal du udfylde en profil, der indeholder billeder samt informationer om dig selv som person. Det er vigtigt, du er ærlig, når du udfylder din profil, for du finder ikke kærligheden online ved at lyve. Når du vælger billeder til din profil, så sørg for, at de afspejler, hvem du er på en pæn og indbydende måde.