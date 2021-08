Projektforslag for profillegeplads godkendt OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Kaj Bonne.

Trafik- og Teknikudvalget har godkendt et projektforslag for profillegepladsen og byparken i Mørkhøj - med en bemærkning om, at området nord for den nordlige indgangsport skal bearbejdes med henblik på at etablere et par parkeringspladser med korttidsparkering tæt på lægehuset

Af Peter Kenworthy

– Vi er simpelt hen så glade for det. Og der har været en rigtig god borgerinddragelse, på trods af coronaen, hvor borgerne har haft stor indflydelse, fortæller formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald (A). Ifølge projektforslaget for profillegepladsen og byparken, kommer det blandt andet til at indeholde et såkaldt ”pollenhus” hvor borgerne kan mødes i læ for regn og vind, mødested med fælles terrasse, skolehave, frugttræer, legezoner for børn i forskellige aldersgrupper, legehuse, gynger og rutsjebaner. En stor del af det nye anlæg vil udgøres af genbrugsmaterialer. Det forventes at pladsen og legepladsen ved Ilbjerg Alle anlægges fra marts 2022 til juni 2022.