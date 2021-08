Foto: Privat

Maria Selch Olsen fra Gladsaxe Bueskytteklub vandt guld i barbue til DM i Bueskydning

Af Peter Kenworthy

– Vi er stolte af hende, og vi er stolte af at der er nogen i Gladsaxe Bueskytteklub der gør det så godt, fortæller Camilla Sømod, der er formand for klubben.

– Det gør at man, som klub, har lidt mere troværdighed, når man lærer folk at skyde med bue – man kan sige at det er en Danmarksmester der står om træner jer, tilføjer hun.

Lotte Andersen fra Frederikssund I.F. 1864 vandt DM-sølv og Kristina Bejder fra Randers Bueskyttelaug bronze.