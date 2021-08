Samfundsudvikling fortalt med biler

Før krakket i ´29 var bilerne i USA store, dyre og ekstravagante men det blev meget hurtigt smagløst. Sådan afspejler nyt bilmuseum udviklingen gennem 135 år

Af Gitte Ganderup

Endelig kan familien Haaning slå dørene op til deres nye store museum i Velux tidligere fabrik på Smørmosevej.

Første gang Gladsaxe Bladet hørte om museet, skulle det åbne i foråret men da tiden oprandt, kunne ingen gå på museum.

– Vi kan desværre ikke udelukkende give coronaen skylden, siger Nicholas Haaning og broderen Michael Haaning supplerer med fortællingen hvordan de løbende har udviklet deres idéer om museet undervejs som de er dykket ned i detaljerne. Som farverne på loftet. Marmoreringen i gulvet. Tilpasningen mellem vinduer

Bilmuseet Haaning Collection er baseret på Erik Haanings samling som tidligere har stået i Høng, men som sønnerne nu har flyttet til Bagsværd og formet til at fortælle bilens udviklingshistorie.

Familien har under designet og udviklingen af museet mere end én gang skubbet til grænserne for, hvad håndværksvirksomhederne mente, at de kunne levere. Og de er alle tre meget tilfredse med resultatet.

De har netop vist Gladsaxe Bladet rundt i lokalerne som har haft som mål, at give følelsen af at gæsterne træder ind i et afsnit af tv-serien Mad men. En luksuriøs og international ´50-stemning med dæmpede farver, kvalitetsmaterialer og et fokus på, at den klassiske bil-entusiast ofte har en familie med som også skal have noget ud af oplevelsen.

Bilens historie

Hos Haaning Collection kan gæsterne opleve over 135 års bilhistorie – lige fra den allerførste bil, Benz Patent-Motorwagen fra 1886, over hverdagsklassikere som 2CV og Ford Taunus til de mere eksotiske drømmebiler som Ferrari, Lamborghini og Porsche.

Museet rummer udover en masse biler, en biograf, en café med orangeri der stikker ind i museumsafdelingen, professionelle køresimulatorer magen til dem som man bruger i formel 1, en stor indhegnet legeplads og meget andet.

– Det har været vigtig for os at skabe en oplevelse, der inkluderer hele familien – også selvom man ikke nødvendigvis er bilnørd, siger Nicholas Haaning.

Verdens første bil, med forbrændingsmotor, er blandt de udstillede biler og historien bag den er, at Karl Benz ikke selv troede ret meget på sin opfindelse men det ville hustruen ikke høre tale om, så hun kørte 100 km i den. I 1886.

Det var et særsyn af dimensioner med et motordrevet køretøj og en kvinde bag rettet. Det er dog ikke dén bil som står på museet, men en replika som blev produceret præcis 100 år efter i 125 eksemplarer.

Det er og har været især sønnerne som har føjet til bilsamlingen ved at både købe nogle af de ældste biler samt nogle af de nyeste.

– Og så har far altid haft en kærlighed til Saab, så der har vi skullet finde ud af hvor mange af dem som skulle med i udstillingen, siger sønnerne i en drillede tone til deres far.

Alle billeder er taget af fotograf Kaj Bonne

Smukke og underspillede

Det er ikke kun Saab, som der står en smuk, grå version af i området med hverdagsbiler, men også en Ford Taunus Coupé med vinyltag som er Erik Haanings yndlingsbil.

– Den kører simpelthen som en drøm, siger han.

Derfor er det siddende i døren til denne, at hans portræt som samlingens grundlægger, er malet.

– Det er typisk far, at det er denne underspillede bil som er hans yndlings, siger Nicholas Haaning.

Bilsamlingen er startet af den i dag 79-årige Erik Haaning, der igennem årene har investeret overskuddet fra sine forskellige forretninger i sjove og unikke vintage biler, som indtil nu har haft til huse i Høng på Sjælland.

– Jeg har samlet på biler og køretøjer hele mit liv, og jeg er oprigtigt glad for, at mine børn deler min store passion. Det er skønt at se alt det arbejde, som de lægger i at skabe de bedste rammer for samlingen så tæt på København, så endnu flere gæster får mulighed for at opleve den i årene frem, siger Erik Haaning.

Museet rummer

100 udvalgte biler fra samlingen, 40 vintage motocykler og knallerter, 12.000 modelbiler, faciliteter til både museumsgæster, events og forretningsmøder.

Museet åbner den 19. august 2021 og har åbent onsdag til søndag, 10 – 20 og 10 -17 i weekenden.