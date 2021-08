Satser på pigefodbold

Rikke Rosa Eklander håber at få pigehold i alle aldersgrupper. Foto: Privat.

AB Gladsaxe vil starte pigefodboldhold op

Af Peter Kenworthy

Rikke Rosa Eklander får rollen som børneudviklingsleder i AB, med ansvaret for at etablere klubbens nye pigefodboldhold. Hun er 26 år og arbejder til dagligt som lærer på Mørkhøj Skole, og har trænererfaring fra FC Bella.

– Med min rolle som pige børneudviklingsleder i AB, er missionen at få implementeret pigefodbolden i klubben. AB har fantastiske træningsfaciliteter og gode forudsætninger for at få piger på banen, fortæller Rikke Rosa Eklander.

Der startes op med to åbne prøvetræninger for piger i alderen 7-11 (U8-U12). Træningerne vil foregå tirsdag den 17 og tirsdag d. 24 august – begge klokken 17.00-18.00 på AB’s baner. Man skal melde sig til via billetto.dk.

– Alt efter hvor stor interesse der er og hvor mange piger der kommer, er planen at få sammensat et eller flere pigehold med det samme. Og det er bestemt ikke planen, at det kun er U8-U12. Vi er meget åbne for alle aldersgrupper og drømmescenariet er da helt sikkert, at få pigehold i alle aldersgrupper, siger Rikke Rosa Eklander.

– Til at starte med er målet at få etableret nogle hold med fodboldglade piger, samt fundet nogle kompetente og dygtige trænere. Det skal være sjovt at spille fodbold, så det sociale er meget vigtigt og essentielt. Særligt i starten. Så skal medaljerne og pokalerne nok komme på sigt, tilføjer hun.