Skolebørn coronahjemsendt

Der er blevet lukket næsten helt op i samfundet i forhold til corona. Tallene i blandt andet Gladsaxe er steget tilsvarende, og en del skolebørn er sendt hjem på i hvert fald seks af kommunens skoler

Af Peter Kenworthy

Ifølge Gladsaxe Bladets oplysninger er en del børn på flere af kommunens skoler sendt hjem som coronasmittede eller nære kontakter. Gladsaxe Bladet har derfor bedt Gladsaxe Kommune om en update på hvor mange børn på hvilke skoler er smittede.

Ifølge kommunen er der i dag på Enghavegård Skole 36 smittede, heraf 2 voksne. På Mørkhøj Skole 22 smittede, heraf 2 voksne. På Skovbrynet Skole 10 smittede. På Bagsværd Skole 5 smittede. På Søborg Skole 4 smittede. Og på Grønnemose Skole 3 smittede.

Smittetallene for Gladsaxe er støt stigende. I går var den testkorrigerede incidens per 100.000 på lige over 240. I dag ligger den på 282 – den femtehøjeste i Danmark. Positivprocenten er på 3,45 procent.

Især i Mørkhøj Sogn er smitten høj. Her er der i dag 703 smittede per 100.000 og positivprocenten er på 7,4.

Ifølge Sundhedsstyrelsen udgør uvaccinerede unge en stigende andel af de patienter, der bliver indlagt på sygehus, smittet med den nye delta-variant.

– Unge kan også blive ramt af COVID-19 og få hårde sygdomsforløb med vejtrækningsbesvær, feber, træthed og miste deres smags- og lugtesans. Nogle får senfølger, der kan vare flere måneder, tilføjer Sundhedsstyrelsen.