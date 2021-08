Skolen og undervisningen styrkes

Andelen af lærere uden læreruddannelse i folkeskolen og specialskoler er på landsplan steget fra 10,3 pct. i 2012 til 18,1 pct. i 2019 i gennemsnit. I kommunerne varierer andelen af ikke-læreruddannede undervisere fra 5,5 pct. i den kommune med færrest ikke-læreruddannede undervisere til 34 pct. i den kommune med flest ikke-læreruddannede undervisere. I Gladsaxe Kommune […]

Af Ina Strøjer-Schmidt, folketingsmedlem for SF i Københavns omegnskommuner

Andelen af lærere uden læreruddannelse i folkeskolen og specialskoler er på landsplan steget fra 10,3 pct. i 2012 til 18,1 pct. i 2019 i gennemsnit. I kommunerne varierer andelen af ikke-læreruddannede undervisere fra 5,5 pct. i den kommune med færrest ikke-læreruddannede undervisere til 34 pct. i den kommune med flest ikke-læreruddannede undervisere.

I Gladsaxe Kommune er andelen på 21,5 pct. af lærerne. For at styrke fagligheden i folkeskolen har vi afsat 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 til ansættelse af flere lærere i kommunerne. Derudover bliver der afsat 193,2 millioner årligt til at styrke den understøttende undervisning.