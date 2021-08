Skriver med angrebstalent

AB's nye angriber, Roni Arabaci, ser frem til at score mange mål i klubben, fortæller han. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe har skrevet kontrakt med den tidligere Brøndby-ungdomsspiller Roni Arabaci

Af Peter Kenworthy

Der er ikke mange deciderede angribere i AB’s trup, men nu har klubben fået tilgang af en talentfuld en af slagsen.

AB Gladsaxe har nemlig skrevet kontrakt med Roni Arabaci. Den 20-årige angriber har spillet i Brøndby siden han var lille og på U17- og U19 holdet. Som seniorspiller kom han ved sæsonstarten 2020 til Sønderjyske, hvor han var tilknyttet superligatruppen.

Roni Arabaci spillede 2. halvleg i lørdagens træningskamp, hvor han gjorde et godt indtryk.

– Jeg kan se mig selv i det projekt, som AB er i gang med, og jeg glæder mig til at være en del af truppen. Jeg er angriber, og mine styrker er, at jeg har fart i benene, er hurtig og så har jeg målnæse. Jeg sparker godt med begge ben, og jeg ser frem til også at score mange mål i AB, udtaler Roni Arabaci.

– Vi er rigtig glade for, at Roni har valgt at skrive kontrakt med os. Roni har været topscorer i U19-ligaen for Brøndby, hvor han har spillet som ungdomsspiller og han har haft et år i Sønderjyske, siger AB-træner Patrick Birch Braune.

I sidste uge hentede AB midtbanespilleren Emil Wass i Avarta og forsvarsspilleren Anton Basbas Pedersen i HIK.