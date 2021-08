Smal sejr i sæsonpremiere

Frederik Christensen lykønskes, efter at have bragt AB foran 1-0. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe startede den nye sæson i 2. division med en fortjent 1-0-sejr hjemme over FA 2000

Af Peter Kenworthy

I sidste sæson vandt AB Gladsaxe to smalle sejre over FA 2000 i ligaen. Også søndag eftermiddag blev de 358 tilskuere på Gladsaxe Stadion vidne til en snæver sejr til akademikerne, der dog burde have været større, bedømt ud fra spil, chancer, og antallet af spillere som hvert hold havde til rådighed i det meste af anden halvleg.

AB var i kontrol fra starten af kampen, hvor akademikerne til tider spillede rigtig god fodbold og skabte en del pænt store chancer.

Efter 14 minutter fik Frederik Christensen en frispilning i feltet, men ramte bolden skævt. Og efter en halv time reddede en travl FA 2000-målmand hovedstød fra både Frederik Ellegaard og Christensen.

Halvlegens bedste angreb – og største chance – tilfaldt dog Ellegaard efter 32 minutter. Mathias Kisum driblede forbi sin oppasser i venstre side, fandt Sylvester Seeger-Hansen i feltet, som spillede videre til den lynhurtige fløj. Desværre for AB endte Ellegaards forsøg på stolpen

Tre minutter senere driblede en veloplagt Albert Nørager i venstre side, og fandt Kisum midt foran mål med et godt indlæg – men han sparkede over.

Manglede skarphed

Selv om AB til tider nærmest spillede powerplay ned mod Niklas Thomsens mål, havde udeholdet dog også et par chancer i første halvleg.

Den største stod AB-forsvaret selv for, da Anton Basbas Pedersen og Jonathan Fischer i AB-målet tilsyneladende ikke var helt enige om, hvem der skulle ekspedere bolden væk. Men heldigvis for hjemmeholdet fik Fischer fat i afslutningen fra Lucas Simonsen.

Da ingen af holdene således for alvor var skarpe foran kassen, gik de til pause uden scoring – selvom AB havde været klart bedst og burde have været foran med et mål eller to.

Udvisning og straffesparkscoring

Det skulle der dog hurtigt blive lavet om på i anden halvleg. To minutter inden i halvlegen blev FA 2000’s Frederik Antonsen vist ud for at tage hånden til hjælp i feltet – en kendelse han tydeligvis ikke var enig i – og Frederik Christensen scorede fra straffesparkspletten til 1-0.

Efter føringsmålet trådte AB lidt rigeligt på bremsen, og da FA 2000 samtidig havde svært ved at spille sig forbi en solid AB-midtbane, gik kampen næsten i stå – indtil de sidste 10-15 minutter, hvor udeholdet var tvunget frem og indskiftede AB-spillere satte mere fut i fejemøget.

Efter 82 minutter fandt indskiftede Mads Vang en fremstormende Anton Basbas foran mål, men forsvarsspilleren headede forbi mål. Og tre minutter senere driblede ligeledes-indskiftede Silas Trier Madsen næsten bolden i mål.

Drama til sidst

Efter 88 minutter faldt Basbas på lidt uhyggelig vis til jorden efter et sammenstød med en FA 2000-spiller, og måtte skiftes ud efter at have været tilset af AB’s fysioterapeut i 5 minutter.

Da kampen blev genoptaget, appellerede FA 2000 kort tid efter for straffe, men dommeren vinkede afværgende. Udeholdet havde også par nærgående skudforsøg fordi AB-målet, ligesom AB fik 4-5 kontraløb, som dog alle endte med fejlafleveringer eller offside-kendelser.

Da stadionuret stod på 99 minutter sparkede indskiftede Emil Wass hårdt på mål, og tvang Thomsen til kampens sidste redning – for lige efter fløjtede dommeren kampen af, og AB-spillerne kunne juble over en fortjent 1-0-sejr.

Fin kamp

AB-træner Patrick Birch Braune var godt tilfreds med spil og resultat.

– Da vi kommer foran 1-0, prøver vi at spille med omtanke. Vi søger stadig 2-0-scoringen, men heller ikke med større risiko end nødvendigt. Og det lykkes vi rigtig fint med. Vores spil i første halvleg er rigtig, rigtig godt, men vi skal putte nogen flere mål ind, fortalte han til Gladsaxe Bladet.

– Vi går lidt i stå, da de får det røde kort, og det er bare der vi skal presse på og fortsætte vores spil – vi bliver lidt for afslappede, måske lidt selvtilfredse, da vi er foran 1-0. Men ellers var det en fin kamp, tilføjede en velspillende Adnan Curovic.



Frederik Antonsen er ikke tilfreds med at dommeren trækker det røde kort op ad lommen. Foto: Peter Kenworthy.



Frederik Christensen scorer fra straffesparkspletten. Foto: Peter Kenworthy.



Anton Basbas Pedersen stødte sammen med en FA 2000-spiller, og modtog behandling i 5 minutter. Han måtte en tur på skadestuen med en hjernerystelse. Foto: Peter Kenworthy.