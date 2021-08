Smed sejren i overtiden

Rasmus Møller (th) bragte AB foran 1-0, men HIK udlignede til 1-1 dybt inde i dommerens overtid. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe spillede 1-1 hjemme mod HIK

Af Peter Kenworthy

Der var hverken meget sommervejr eller sommerbold over fodboldkampen i 2. division mellem AB og HIK på Gladsaxe Stadion onsdag aften.

AB’erne havde godt nok bolden en del i starten af kampen, men akademikerne havde svært ved at få afleveringerne til at ramme en grøn spiller – også fordi HIK lagde et højt pres og spillede med musklerne.

Og AB-målmand Jonathan Fischer havde noget mere travlt end sin målmandskollega i første halvleg, der dog ikke bød på de store chancer. I hvert fald indtil det 42. minut, hvor HIK’s Jonas Rasmussen blev spillet fri i feltet. Fischer diskede dog op med en fantomredning, og Gregers Lauritzen sparkede returbolden over mål.

AB kom mere målrettet ud til anden halvleg, og efter 53 minutter dumpede et hjørnespark fra Mathias Kisum ned for fødderne af Rasmus Møller, der resolut bankede bolden i kassen til 1-0-føring til hjemmeholdet.

Drama i slutfasen

HIK pressede på for en udligning, men blev ikke rigtig farlige før i det 89. minut, hvor indskiftede Lucas Balck pludselig modtog bolden og trykkede af – men Fischer reddede.

Og to minutter inde i dommerens overtid kunne AB have sikret de tre point, da indskiftede Mads Vang fandt en fri Roni Arabaci i et kontraløb, men HIK-målmand Nikolaj Madsen fik fingrene på Arabacis afslutning.

Alligevel troede de 325 tilskuere nok at de tre point var hjemme. Men dommer Philip Warburg havde fundet over 5 ekstra minutter, i en kamp der ellers var uden de store afbrydelser.

Og så skete det, der ikke må ske. AB forsøgte at få tiden til at gå nede ved hjørneflaget, men HIK fik tilkendt et lidt tvivlsomt indkast. HIK’erne spillede febrilsk bolden frem mod ABs felt, og pludselig dukkede Gregers Lauritzen op og bankede bankede bolden i kassen til slutresultatet 1-1.