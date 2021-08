Søborg Natten skåret midt over

Der vil dog stadig være gang i gaden i den del af hovedgaden op mod torvet. Foto: Kaj Bonne.

Søborgs Hjerte vælger at droppe Søborg natten i dag – men afholde den næste fredag i stedet. Resten af hovedgaden gennemfører gadefesten i dag

Af Peter Kenworthy

I går – torsdag – besluttede medlemmerne i Søborgs Hjerte at skyde afholdelsen af Søborg Natten til den 3. september.

– Risikoen for regn og rusk har gjort at både musik og de hyrede aktører, der var planlagt, har svært ved at gennemføre, fortæller Rasmus Søndergaard – på vegne af foreningen Søborgs Hjerte – i en mail til Gladsaxe Bladet.

De butikker og aktiviteter dette vedrører, er dem der ligger mellem Wergelands Allé og Maglegårds Allé, men butikkerne på strækningen kan selvfølgelig frit holde åbent i det omfang det giver mening, tilføjer han.

Og Gladsaxe Bladet har talt med i hvert fald en enkelt eller to af butikkerne mellem Wergelands Allé og Maglegårds Allé, der har tænkt sig at holde åbent.

På strækningen fra Wergelands Allé og længere op af hovedgaden, holder man fast i at afholde Søborg Natten i dag.

– Det er min indstilling at ”the show must go on” – for vi ønsker ikke af skuffe nogen kunder, der har glædet sig til Søborg Natten, fortæller Meny-købmand Per Mikkelsen til Gladsaxe Bladet.