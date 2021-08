Starthjælp i skolen

Foto: Peter Kenworthy.

13 familier fra Gladsaxe har søgt og modtaget Skolestarthjælp hos Dansk Folkehjælp

Af Peter Kenworthy

Igen i år har hundredvis af børnehaveklasseelever haft deres første skoledag. For mange har det været en god og spændende dag – men for nogle børn har det været svært.

Sidste år lancerede den humanitære organisation Dansk Folkehjælp et nyt initiativ – Skolestarthjælp – der medvirker til, at børn fra fattige og udsatte familier får mulighed for at starte deres skolegang på lige fod med alle andre børn.

I 2020 søgte 1.275 familier, hvoraf 500 modtog Skolestarthjælp, der blandt andet består af en skoletaske, drikkedunk og madkasse, let-læsebøger og en tablet, samt gavekort til køb af nyt tøj og læringsmidler. I år er ansøgertallet steget med hele 21 procent, fortæller Dansk Folkehjælp.

– Vi arbejder med de familier, som har den smalleste økonomi i Danmark. Målgruppen er enten eneforsørgere, eller forældre hvor begge er på overførselsindkomst, fortæller generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, til Gladsaxe Bladet.

I Gladsaxe har 13 familier fået Skolestartshjælp, hvilket ikke er et voldsomt højt tal, i forhold til mange andre kommuner, mener Klaus Nørlem.

’Det var svært at starte i skole’

Egmont Fonden er en af de fonde, der har støttet Dansk Folkehjælps Skolestarthjælp i år, og de står bag Egmont Rapporten, som i 2019 fokuserede på hvor vigtigt det er at fokusere på, at børn får den bedst mulige skolestart.

Rapporten kunne blandt andet afsløre, at 30 procent af børnehaveklassebørnene angav, at det var svært at starte i skole. Den sociale usikkerhed fylder en del i den første tid i skolen, forklarer en række børn i indskolingen, kan man desuden læse i undersøgelsen.

– Skolestart er en skelsættende begivenhed i et barns liv. Vi ved, at følelsen af at være en del af fællesskabet er afgørende for en god skolestart set fra børnenes perspektiv, forklarer Henriette Christiansen, som er direktør i Egmont Fonden.

– Når man som barn skal føle sig som en del af fællesskabet, er det vigtigt, at man har det rette udstyr – såsom en god skoletaske og et flot penalhus. Med Skolestarthjælp er Dansk Folkehjælp dermed med til at sikre, at børn fra fattige familier kan møde op på første skoledag med de samme midler som alle de andre børn, tilføjer hun.