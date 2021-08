Toget larmer stadig

Foto: Peter Kenworthy.

Buegårdens beboere må leve med bankelyde fra toget i nogen tid endnu

Af Peter Kenworthy

I marts skrev Gladsaxe Bladet om hvordan flere beboerne var generet af bankelyde fra toget, når det kørte fra Bagsværd Station.

Om hvordan Kresten Kristensen, bor på Buegården i Bagsværd, har klaget over kraftige, generende ’bankelyde’ hen over det meste af døgnet, når S-toget kører forbi mod København, der ”har stået på meget længe”.

Og beboerne på Buegården må tilsyneladende leve med støjen i nogen tid endnu. I en mail fra slutningen af juli til en af beboerne, skriver Banedanmark nemlig at man stadig ikke har fået tilladelse til at køre med arbejdskøretøjer efter et nyt signalsystem er sat op, hvorfor man kun kan rette sikkerhedsmæssige fejl pt.

Man tilføjer dog at man håber på snart at få tilladelsen, så man kan rette op på andre fejl, men at der ikke er nogen tidshorisont.

Den 27. april skrev Banedanmark ellers i en pressemeddelelse at Farumbanen, efter at man har udrullet det nye digitale signalsystem, er klar til igen at køre efter den normale køreplan.

Arbejder på at få det løst

Man kan læse på Banedanmarks hjemmeside at ”støj fra jernbanen er et miljøområde, der bliver prioriteret højt. Banedanmarks mål er i størst muligt omfang, at begrænse støjgener fra jernbanetrafikken”.

Gladsaxe Bladet har spurgt Banedanmark om de prioriterer sagen, som man skriver på sin hjemmeside, om hvornår man regner med at støjgenerne bliver ordnet, samt hvem der skal give tilladelse før det kan ske.

– Vi har fuld forståelse for, at det er frustrerende for de naboer til Bagsværd Station, som oplever støjgener på grund af sporfejl. Vi er opmærksomme på problemet og arbejder på at få det løst hurtigst muligt. Det er vores forventning, at fejlen vil være bragt i orden inden årets udgang, fortæller Steen Per Kristensen, som er Banedanmarks områdechef for Spor Øst og Strøm.