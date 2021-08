Tryg i trafikken?

Foto: Colourbox.

Se hvor der sker flest ulykker i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Man kan bruge mobilens GPS for at se hvor man skal hen, og man kan tjekke DMI for at se hvordan vejret bliver, når man kører rundt i Gladsaxe om omegn. Men det er sværere umiddelbart at se hvor sikker vejen til destinationen egentlig er.

Med støtte fra TrygFonden sætter Region Hovedstadens Akutberedskab nu fokus på, hvor mange trafikulykker der sker i regionen – og ikke mindst hvor og hvornår.

På websitet ulykkesregistrering.dk kan man på et interaktivt kort få overblik over trafikulykker i Region Hovedstaden siden 2018.

Hvis man ser på tallene for Gladsaxe, er der især en del ulykker på og nær Gladsaxe Ringvej, på Søborg Hovedgade, ved Høje Gladsaxe og Gyngemose Park, samt på Buddinge- og Bagsværd Hovedgade, på Buddingevej og på og nær Hillerødmotorvejen.

Pas især på i hverdage, lyse årstider og fredag og lørdag aften

Ifølge Trygfonden sker de fleste ulykker i hverdagene mellem klokken 15 og 18, når folk kører hjem fra arbejde.

Der sker generelt flere ulykker i de lyse årstider – forår, sommer og vinter – end der gør om vinteren – dog lige undtaget i sommerferieperioden.

Fredag og lørdag aften og nat sker der forholdsvis mange ulykker sammenlignet med ugens øvrige dage.