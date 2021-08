Utrygge skoleveje kræver inddragelse af skolebørn og forældre 

I Kommunens Trafik- og Teknikudvalg, er vi startet på udarbejdelsen en ny trafiksikkerhedsplan, der skal prioritere udbedringer af strækninger og steder i kommunen, hvor fx cyklister og fodgængere er utrygge. På mødet i forrige uge var der lagt op til udvidelse af planen med en skoleanalyse, der vil involvere Gladsaxe’s skolebørn på både privat og […]

Af Ole Skrald, Kristian Niebuhr og Jakob Skovgaard Koed – Socialdemokratiske medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget

I Kommunens Trafik- og Teknikudvalg, er vi startet på udarbejdelsen en ny trafiksikkerhedsplan, der skal prioritere udbedringer af strækninger og steder i kommunen, hvor fx cyklister og fodgængere er utrygge.

På mødet i forrige uge var der lagt op til udvidelse af planen med en skoleanalyse, der vil involvere Gladsaxe’s skolebørn på både privat og folkeskoler.

Et rigtigt godt tiltag efter vores mening, der bl.a. skal kortlægge alle skolevejene og udpege anbefalede skolevejsruter.

Desværre kom Lokallisten med et ændringsforslag, der grundet støtte fra Enhedslisten og Venstre udskød beslutningen om denne tilføjelse til trafiksikkerhedsplanen.

Vi undrer os over denne beslutning, der betyder at planen nu foreløbigt opstartes uden en specifik inddragelse af skolebørn og forældre, angiveligt fordi man ville drøfte behovet for sådan en tilføjelse yderligere.

Vi håber at alle partierne på et kommende møde vil støtte opstarten på den samlede trafiksikkerhedsplan, så vi kan komme i gang med involveringen af skolerne hurtigst muligt.