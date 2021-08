Våd byfest

Foto: Kaj Bonne.

Meget var udadtil det samme til fredagens Søborg Natten – og så ikke helt alligevel. Og et længerevarende regnvejr lagde lidt en dæmper på festiviteterne

Af Peter Kenworthy

Der var mad og drikke. Der var forlystelser. Der var underholdning. Der var butikker ude på gaden. Igen.

Alligevel var Søborg Natten ikke helt som det plejer. Den var flyttet fra det almindelige afholdelsestidspunkt i juni – på grund af coronaen. Søborgs Hjerte skød deres afholdelse af dagen med en uge i sidste øjeblik, på grund af vejret. Og på grund af det sidste halvandet års mangel på sjov og ballade, var der måske – på trods af de kendte rammer – en mental forskel på tilgangen til dagen.

Vejret havde desuden besluttet sig for at give Søborg Natten en våd startsalut, der desværre blev ved i flere timer.

Alligevel var der kø til trampolinhop på Søborg Butikstorv. Gladsaxe Garden spillede og vandrede ned af hovedgaden. Toget Magnus kørte i pendulfart. Børneansigter blev malet. Karrusellen kørte rundt og rundt. Der blev perlefisket. Og der blev lavet pandekager og ristet skumfiduser over bål, og hørt renæssancemusik, henholdsvis udenfor og indenfor Søborg Kirke.

Der var popcorn, øl og vinudskænkning. Der var grillmenu og overdækkede siddepladser hos Fik-Ret. Der var sækkepibemusik, Shepard’s Pie og whisky på programmet hos Café Wiloo. Og der var diverse gode tilbud.

Og der var en glæde ved rent faktisk at kunne gøre det almindelige, det festlige – ting som vi ellers tager for givet i vores del af verden, men har været foruden i halvandet år. Det var i hvert fald det Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder tænkte, på vej ned af Søborg Hovedgade, under ly af sin paraply.