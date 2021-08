Verden kom til vandledningsstien

Der bliver masser at se på, når man kommer cyklende eller gående af vandledningsstien i de kommende uger. Foto: Kaj Bonne.

Omkring 100 mennesker var mødt op til åbningen af fotoudstillingen ”Verden i Gladsaxe” på Vandledningsstien

Af Peter Kenworthy

Her har 24 Gladsaxeborgere, med anden etnisk baggrund end dansk, ladet sig portrættere i et forsøg på at sætte ansigt på integrationen i kommunen.

Udstillingen blev åbnet af initiativtagerne Nina Greiffenberg og Kirsten Wedel ved en fernisering på Vandledningsstien lørdag.

Fotoprojektet blev til med hjælp fra fotograf Kai Bonne, Gladsaxe Integrationsråd og Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe.

”Verden i Gladsaxe” er en del af den landsdækkende festival dage med kultur og idræt, der kører fra 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021. Telefonfabrikken er medarrangør på en række arrangementer sammen med Bibliografen, Gladsaxe Bibliotekerne og Idrætsområdet.