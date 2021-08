Vi har stigende rådighedsbeløb

Foto: Colourbox.

Men uligheden er også vokset, siger CEPOS

Af Peter Kenworthy

Stort set alle grupper i det danske samfund har haft stigende rådighedsbeløb fra 1994 og frem til 2021. Stigningen i den gennemsnitlige disponible indkomst på kommuneniveau mellem 2000-2019 i Gladsaxe er på 36 procent. Det kan man læse i CEPOS’ årlige publikation, ”Ulighed, Indkomster og Incitamenter”. Beregningerne er korrigeret for stigningen i forbrugerpriserne.

– Der er tre grupper i samfundet, der i dag har et mindre rådighedsbeløb end i 1994. I alle tre tilfælde skyldes det, at politikerne har valgt at sænke ydelserne, siger cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen.

Det drejer sig om unge under 30 år på kontanthjælp, dagpengemodtagere under 25 og nytilkomne udlændinge på kontanthjælp/integrationsydelse, tilføjer han.

Samtidig er uligheden i Danmark vokset fra 22,5 procent i 1987 til 29,2 i 2019, målt ved Gini-koefficienten, pointerer CEPOS i publikationen.

– At Gini-koefficienten ikke er højere end 29,2 pct. skyldes en kraftig omfordeling via skatter og ikke mindst offentlige overførsler, pointerer CEPOS i publikationen.

Også i Gladsaxe er uligheden stigende. Gladsaxes Gini-koefficient er steget fra 21 i 1990 til næsten 29 i 2019. Gini-koefficienten måler ulighed – ved tallet nul har alle samme indkomst, og ved 100 har en person alle pengene.