Vi vil gøre tingene anderledes!

Af John Ellehammer, Lise Tønner og Lene Svendborg, Lokallisten Gladsaxe

Denne sommer har mediebilledet været præget af kommunernes store vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere og afløsere nok til, at dække plejebehovet af vores ældre medborgere i ferieperioden. Det har i nogle kommuner resulteret i aflyste besøg, f.eks. bad og rengøring.

I Rudersdal kommune har man lukket de ældres daghjem helt ned i ugevis, til stor ærgrelse for de borgere, der benytter dette gode tilbud i hverdagene.

I Gladsaxe kommune har vi ikke samme udbredte tilbud om daghjem til vores borgere – noget vi i Lokallisten ønsker at se nærmere på ved de kommende budgetforhandlinger. Vi ved nemlig, at et socialt liv med fælleskaber er guld værd for os mennesker – unge som ældre.

I det hele taget finder vi udviklingen på ældreområdet i Gladsaxe bekymrende. Rekrutteringsproblemerne har bidt sig fast og noget MÅ og SKAL gøres. Herudover forsvinder tidligere gode borgertilbud stille og roligt. Ingen tilskud til rejser/ture, lukkede pensionistcaféer og ingen mulighed for at fravælge teknologisk hjælp, hvis man er mere tryg ved at modtage hjælp af et ægte levende menneske. Til gengæld bruges der mange penge på opkvalificering af medarbejdere (omkring 30 % er ifølge FOA ufaglærte) og afprøvning af div. nye hjælpemidler – tiltag der ofte viser sig ubrugelige.

I Lokallisten Gladsaxe vil vi hellere bruge pengene på et godt arbejdsmiljø – det tiltrækker nemlig kompetent personale – hvilket vil komme både borgere og medarbejdere til gode.