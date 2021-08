Vil du give træningen lidt krydderi? Anvend en træningsbold

SPONSORERET INDHOLD: Logikken bag at bruge træningsbolde er, at du kan øve balancen og aktivere muskler, som er svære at sætte i brug ved almindelige træningsøvelser.

Træningsbolde finder du på forskellig form, hvor bl.a. medicinbolde, pilatesbolde og tornadobolde er eksempler. Boldene er nemme at gå i gang med, da de bl.a. kan bruges til udbredte typer kropsvægtstræning som mavebøjninger og plankeøvelser.

Oppustelige bolde er nemme at have med på farten

Leder du efter en træningsbold, kunne din første være en Redondo bold, da de fleste har samme tekstur på overfladen som en standard oppustelig træningsbold og er velegnet til pilates, at spænde af efter træning og hvile hovedet på. At boldene er oppustelige gør dem også nemme at have med på farten. Du kunne i princippet have en Redondo bold og en pumpe af beskeden størrelse i tasken.

Træn balancen – og gør mavebøjninger mere intense

Når du bruger en træningsbold, sætter du din evne til at balancere i spil. Fra blot at træne din styrke eller udholdenhed lægger du altså en ny dimension oveni, da du sætter nye muskler i spil. Ikke at du kun kan bruge din bold til at øve balancering. Den runde, men bløde overflade gør også boldene behagelige at holde fast mellem knæene – og gør, at du må arbejde lidt hårdere for mavebøjninger.

En Redondo bold har en beskeden størrelse

Redondo bolde er ikke kendt for deres store diameter, for tit har du bare ca. 22-38 cm at gøre godt med her. Denne type bold er derfor ofte en relativt lille træningsbold sammenlignet med udbredte modeller med ca. 65 cm diameter, der for mange voksne er nemme at sidde på i en ergonomisk god højde. Men skal du bruge en behagelig plastikbold til fx pilates eller mavebøjninger, er de optimale.

Prøv evt. at have forskellige størrelser i hænderne, så du får føling for, hvad du er komfortabel med.

Skal du have en træningsbold med glat eller nopret overflade?

Ikke alle typer Redondo bolde er ens, hvad angår deres overflade. Markedet rummer modeller både med klassisk glat overflade, men også med nopret overflade, som du kender fra massagebolde. Hvad skal du så vælge? Den glatte overflade føles mere behagelig mod huden, men en nopret overflade er både bedre til at stimulere sanserne og for nogle brugere lige en tand nemmere at holde i balance.

Er du kørt træt i de samme øvelser, så inddrag træningsbolde.