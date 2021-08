Vil du øge omsætningen i din virksomhed? Her er 3 råd

SPONSORERET INDHOLD: Succes er noget, enhver virksomhedsejer stiler efter – men hvordan får man succes med sin virksomhed? Det gør du først og fremmest ved at have en holdbar og stadigt stigende omsætning, som du kan reinvestere i din virksomhed, så den kan vokse sig større og større. I det følgende får du en række gode råd til, hvordan du kan øge omsætningen i virksomheden på simpel vis.

Af Randi Salzwedell

Tilbyd handel på kredit

Vil du gerne tiltrække og fastholde nogle af de større kunder, din virksomhed handler med? Så gør du klogt i at tilbyde køb på kredit. I dette tilfælde betyder køb på kredit, at din virksomhed kan tilbyde en kunde at købe varer eller ydelser, men udskyder betalingen til et givent tidspunkt. Det kan sammenlignes med at tilbyde kunden et kortfristet lån.

Der er visse risici forbundet ved at tilbyde køb på kredit. For at undgå at handle med kunder, som ikke er i stand til at betale for de overdragne varer, kan du få udarbejdet en kreditrapport, fx kan du indtaste kunden på forsiden her, og tjekke detaljer for deres virksomhed. Kreditrapporten giver dig indsigt i væsentlige informationer om den kunde, du ønsker at tilbyde køb på kredit.

Forkæl dine kunder med ekstra fordele og attraktive goder

Det kan betale sig at kredse for de kunder, der allerede har handlet hos dig én gang. For her er der nemlig allerstørst chance for igen at få et salg i hus, eftersom tilliden er der. Du kan sikre, at kunderne bliver hos dig fremfor at ty til konkurrenten ved at tilbyde ekstra fordele og attraktive goder i form af fødselsdagsrabat, adgang til eksklusive udsalg før alle andre og lignende.

Planlæg en langsigtet strategi

Det er en rigtig god idé at lægge en langsigtet og realistisk strategi for, hvordan du i den kommende fremtid ønsker at øge omsætningen. Det giver dig og dine ansatte noget at stile efter.