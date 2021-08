Vil kommunen tage ansvaret?

Jeg er i dag blevet kontaktet af en frustreret forælder til et barn i en 7. klasse. Barnet er dagligt udsat for mobning og ønsker ikke at gå i skole. På trods af det bliver barnet sendt i skole hver dag. Klasselærer er vidende om mobningen, men mener ikke, at der er noget at gøre […]

Af Susanne Damsgaard, Spidskandidat til KV 21, Dansk Folkeparti

Jeg er i dag blevet kontaktet af en frustreret forælder til et barn i en 7. klasse. Barnet er dagligt udsat for mobning og ønsker ikke at gå i skole. På trods af det bliver barnet sendt i skole hver dag.

Klasselærer er vidende om mobningen, men mener ikke, at der er noget at gøre ved det. Sådan er børn!

Mobningen har stået på igennem længere tid. Familien har taget kontakt til kommunen for at få hjælp.

Familieafdelingen har meddelt, at der er 6 ugers ventetid! Blot til et møde. Hvad er det lige der sker? Det er under al kritik.

Gladsaxe kommune skriver vidt og bredt at der afsættes flere ressourcer til at imødegå bla. mobning. Ingen børn skal udsættes for mobning. Så vil Gladsaxe Kommune tage ansvaret for eventuelle følgevirkninger/ skader for denne familie?