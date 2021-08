Vil øge vaccinationstilslutningen

Foto: Colourbox.

Sundhedsstyrelsen har – sammen med regioner og kommuner - sat gang i en række lokale aktiviteter for at øge vaccinationstilslutningen i udsatte boligområder. Blandt andet i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Tilslutningen til vacciner mod COVID-19 er generelt høj i Danmark, men der er samtidig lokale forskelle på, hvor mange der bliver vaccineret, og der er en række sogne og boligområder, hvor der er behov for en særlig indsats for at øge tilslutningen til vaccination, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Derfor har Sundhedsstyrelsen sammen med regioner og kommuner sat gang i en række lokale aktiviteter, med lokale pop-up vaccinationstilbud og med en mobiliserende indsats, der informerer borgerne i området om tilbuddet.

– Vi ved, at det både er tilgængelighed og en dialog med borgerne, der er afgørende. Nogle borgere er i tvivl, om de vil vaccineres og er bekymrede for bivirkninger, og her er det afgørende, at borgeren har mulighed for at stille spørgsmål og have en dialog med nogle personer, de har tillid til, siger direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

På listen over sogne med lav tilslutning er Harald sogn, Mørkhøj sogn og Bagsværd sogn i Gladsaxe.

Når man ser på antallet af vaccinerede borgere i de danske kommuner, ligger Gladsaxe nær bunden. Fredag var lige over to tredjedele af Gladsaxe-borgerne færdigvaccineret. I otte af landets kommune var tallet over 75 procent, og i yderligere 60 kommuner over 70 procent.