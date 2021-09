100 år med spejder

KFUM 2. Bagsværd er netop fyldt 100 år. Det blev fejret

Af Gitte Ganderup

Først i september fejrede KFUM 2. Bagsværd 100-års jubilæum.

Fredag eftermiddag dukkede junior-troppen og deres ledere op i spejderhytten Ørnerede, Poppelkrogen 41 for at tage fat på jubilæet.

De byggede deres egen minilejr – ligesom på de store spejderlejre. De slog telte op, byggede rafteportal og raftekarrusel og hyggede omkring bålet inden de tørnede ind for natten.

Lørdag blev der holdt åbent hus med glædeligt gensyn for rigtigt mange mennesker med tidligere og nuværende tilknytning til gruppe og venner af gruppen.

Der blev snakket, delt minder og de gamle historier er hverken blevet kedeligere eller mindre dramatiske med tiden.

Ungerne klatrede, snittede, malede, bagte pandekager og drejede rundt i karrusellen, mens gamle spejdere og forældre hyggede med kaffe og jubilæumskage.

Borgmester Trine Græse kiggede forbi med en hilsen fra Gladsaxe Kommune og delte sine egne personlige erfaringer med glæden ved at være spejder og ved at se egne børn være med i foreningslivet.

Dagen sluttede med grill og bål – og flere historier.

Fra KFUM 2. Bagsværd lyder der et Tusind tak for alles fremmøde, borgmester Trine Græse, Katrine Skov formand for Kultur-, Fritids- og Idræstsudvalget , sognepræst Charlotte Pedersen, nuværende og tidligere spejderledere, forældre, venner af huset , ikke mindst spejdere i alle aldre.