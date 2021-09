SF kæmper for kortere skoledage

”Ro i klassen – timen er startet!” – klokken er 14:00, og klassen har været i gang siden, skolen ringede ind klokken 8:00 i morges. Der er stadig et modul tilbage. Der er 27 trætte børn i klassen, og det er ved at være svært at finde koncentrationen til at sidde stille, lytte og lære. […]

Af Jacob Mark, undervisningsordfører i SF og Serdal Benli, spidskandidat til byrådsvalget for SF

”Ro i klassen – timen er startet!” – klokken er 14:00, og klassen har været i gang siden, skolen ringede ind klokken 8:00 i morges. Der er stadig et modul tilbage. Der er 27 trætte børn i klassen, og det er ved at være svært at finde koncentrationen til at sidde stille, lytte og lære.

I SF mener vi, at skoledagen skal være kortere. Corona viste os, at kortere skoledage med færre timer og mindre hold gav gladere børn, der lærte mere. Det er det, som fagfolk har sagt i lang tid: Det handler ikke om kvantitet, men om kvaliteten i de timer, der er. Selvom børnene med reformen fik flere timer i dansk og matematik, er de ikke blevet bedre til at læse og regne. Tværtimod er det faglige niveau faldet.

Efter kommunalvalget vil et stærkt SF i Gladsaxe kæmpe for at gøre skoledagen kortere. De frigivne ressourcer skal bruges på skolen til fx flere timer med to uddannede voksne. Det vil betyde, at der er mere tid til den enkelte elev i skolen. Og børnene vil få deres fritid tilbage – mere tid til at lege i SFO, gå til fodbold eller teater. Det vil betyde gladere børn, der samtidig lærer mere i den tid, de er i skole. Det vil give børnene mere ro på.