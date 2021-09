Årgangsmedaljer i hobetal

Der var god støtte til Gladsaxe-svømmerne. Foto: Gladsaxe Svømmeklub.

Gladsaxe Svømmeklub fik 16 medaljer til DM for årgangssvømmere

Af Redaktionen, redigeret

For første gang i halvandet år kunne Dansk Svømmeunion i weekenden afholde Danske Mesterskaber for årgangssvømmere (svømmere fra 12-15 år). Og det blev en flot genstart på mesterskabskonkurrencer for svømmerne fra Gladsaxe Svømmeklub. Hele 16 medaljer blev det til – heraf 6 Danske årgangsmesterskaber, samt 4 sølvmedaljer og 6 bronzemedaljer.

Victor Juul Hansen blev nummer 1 i den samlede butterflykonkurrence. Walter Falborg Pedersen, der også er årgang 2007, blev nummer 1 i den samlede crawlkonkurrence. Ida Villemoes Poulsen blev nummer 3 i den samlede brystsvømningskonkurrence for årgang 2007-piger. Og Gustav Krabbe Heldgaard blev nummer 3 i den samlede crawlkonkurrence for sin årgang, 2006.

Som kronen på værket kunne Gladsaxes samlede hold på 15 svømmere indkassere en tredjeplads i klubkonkurrencen, med 922 point, efter SIGMA Swim og Hovedstadens Svømmeklub, men foran værterne fra Gentofte Svømmeklub.

Og den flotte placering var en glædelig overraskelse for en stolt og tilfreds træner.

– Jeg er i den grad tilfreds. Svømmerne præsterer godt over hele linjen, og mange af dem klatrede op ad ranglisten – nogle af dem helt ind i top-3. Og at vi ender med at snuppe den samlede 3. plads – det havde jeg ikke set komme, fortæller Hjarre Svensson.

Der var 395 svømmere tilmeldt mesterskaberne, som blev afholdt på kortbane i Kildeskovshallen i Gentofte. Der var det første mesterskabsstævne, der er afholdt uden corona-restriktioner, siden nedlukningen i marts 2020.