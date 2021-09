AB færdig i pokalen

Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe tabte hjemme 2-0 til FC Fredericia i tredje runde af pokalturneringen

Af Peter Kenworthy

Efter storsejre på 7-1 og 5-0 over henholdsvis FC Kalundborg og KFUM Roskilde, i de to første runder af Sydbank Pokalen, blev topholdet i NordicBet Ligaen, FC Fredericia, endestationen for AB i pokalen.

Andreas Sejr Lausen scorede to mål for FC Fredericia inden halvlegen, og i anden halvleg brændte Frederik Christensen et straffespark, begået mod Marcus Hørbye, der kunne have bragt AB tilbage i kampen.

– Et ærgerligt nederlag til Fredericia i dag. Men vi er meget tilfredse med udtrykket og præstationen er i den grad godkendt. Vi skaber rigtig mange chancer, som vi inden kampen ikke havde forventet. Der var i hvert fald 2-3 store chancer til at lave mål. Dem får så ikke puttet ind og det skal vi være skarpere til, udtaler AB-træner Patrick Birch Braune.

– Vi mødte i dag et friskt AB-hold, der var farlige på omstillinger og havde en masse fart. Derudover gav de os også problemer på de defensive dødbolde, pointerede FC Fredericias cheftræner, Michael Hansen.