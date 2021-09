Arkitekturpolitik sendes i høring

Der bliver både bygget og revet en del ned i Gladsaxe i disse år. Her er det Toppen og Kinagrillen på Søborg Hovedgade, der har måtte lade livet. Foto: Peter Kenworthy.

Kommunen vil ’reparere på fortidens fejl’ i samarbejde med borgere og andre aktører

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe har mange interessante bygninger og andre attraktioner fra forskellige tidsaldre – som Gladsaxe Kirke, Bagsværd Fortet, Gladsaxe Rådhus og det nye Børnehuset Grønnegården. Men en del mere eller mindre interessante bygninger har også måtte lade livet i de senere år.

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2020-2023 at der skulle ske en såkaldt revitalisering og konkretisering af kommunens arkitekturpolitik, der er ti år gammel, og diskuterede til byrådsmødet 29, september et forslag til en ny arkitekturpolitik.

Arkitekturpolitikken er blevet til i dialog med alt fra kolonihaveforeninger til virksomhedsejere, og er tænkt som et værktøj der skal hjælpe med at afklare, hvordan der skal bygges, renoveres eller udvikles i kommunen.

I politikkens forord skriver Gladsaxes stadsarkitekt, Tina Saaby, at politikken træder i kraft, ”hver gang … der udvikles og bygges”, samt at hun håber at politikken bliver ”et aktivt og levende redskab i dialog med alle de mennesker, som udvikler byen”.

Fortidens fejl og fodgængerfordele

I selve arkitekturpolitikken kan man blandt andet læse at Gladsaxe nu er ”i en periode, hvor vi reparerer på fortidens fejl” ved at genlære byens kvaliteter. Og at dette skal gøres gennem tidlig dialog og i partnerskab med byens aktører og borgere.

Politikken, der ikke for alvor bliver konkret på selve substansen, har blandt andet målsætninger om at ”designe byrum før bygninger”, ”værne om kulturarven”, ”arbejde for at øge mangfoldigheden af boligtyper” og ”bevare bygninger, sådan at Gladsaxe med tiden får mere og mere historie, som er synligt i byen”.

Gladsaxes fysiske miljø skal, ifølge politikken, desuden være trygt, sikkert og tilgængeligt for alle, såvel børn, ældre, kørestolsbrugere, dem med nedsat syn og hørelse, samt med nedsat førlighed.

Der er desuden målsætninger om at udvikle byens veje til grønne byrum, gøre naturområder og parker mere tilgængelige, samt at Gladsaxe skal være ”trafikplanlagt for fodgængere først, dernæst cyklister, så for brugere af den kollektive transport, og til sidst bilister”, som en del af at mindske transportsektorens CO2-udledning.

Bygger til mennesker

På byrådsmødet fortalte borgmester Trine Græse (A) at byrådet har været enige om at der var behov for en revitalisering af kommunens arkitekturpolitik.

– Det er vigtigt for os, at vores nye arkitekturpolitik har fokus på at skabe en god by for mennesker, pointerede hun.

Christina Rittig Falkberg (B) var enig.

– Et af de helt centrale punkter i arkitekturpolitikken er, at der er mennesket vi bygger byer til … Jeg har nogen gange synes at vores by har været for ”hård” og for grå, tilføjede hun.

Trine Henriksen (Ø) roste også udspillet, og var ikke mindst tilfreds med at der var et fokus på miljø og klima, selvom hun godt kunne tænke sig et klarere signal om at man ønsker at bevare, hvilket hun pointerede er mere bæredygtigt. Astrid Søborg (V) håbede at politikken blev første skridt til en ny epoke i Gladsaxe nyere historie – et opgør med efterkrigstidens syn på at fremskridt blev set som store veje, høje bygninger og store anlæg, hvor naturen og fortiden måtte vige.

Lise Tønner (LG) mente ikke at man var i mål. Hun nævnte blandt andet nylige sager, som bygherrer har ansøgt om, som på Irma-Torvet i Bagsværd, ønsket om at rive villaen på Bagsværd Hovedgade 192 ned (som begge blev droppet) samt kampen for at redde Tv-studierne i det gamle TV-Byen, som eksempler på at det var vigtigt at have fokus på bevaring af bevaringsværdige bygninger og kulturarv. Og Serdal Benli (F) så udspillet som et godt udgangspunkt, der spiller godt ind i kommunens fokus på FN’s bæredygtighedsmål, og mente at det bliver endnu bedre, når det har været i høring.

Byrådet vedtog at sætte forslaget til en ny arkitekturpolitik i offentlig høring i fem uger, samt at der afholdes et digitalt debatmøde og to byvandringer i oktober, i enighed uden afstemning.