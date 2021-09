Bagsværd Sø er meget mere end en sø

Gladsaxe skal selvfølgelig have et rostation i international topklasse. Og det bør gælde uanset miljøklagenævnet afgørelse om at ophæve den dispensation, som Fredningsnævnet har givet til projektet tilbage i 2019. Bagsværd Sø er Danmarks internationale rostadion og danner rammen for mange roeres idrætsliv lige fra motionisten til olympiske guldvindere. Og Bagsværd Sø skal fortsat være […]

Af Thomas Germann, Byrådskandidat Gladsaxe Konservative

Gladsaxe skal selvfølgelig have et rostation i international topklasse. Og det bør gælde uanset miljøklagenævnet afgørelse om at ophæve den dispensation, som Fredningsnævnet har givet til projektet tilbage i 2019.

Bagsværd Sø er Danmarks internationale rostadion og danner rammen for mange roeres idrætsliv lige fra motionisten til olympiske guldvindere. Og Bagsværd Sø skal fortsat være Danmarks internationale rostadion og et stærkt varetegn for Gladsaxe.

Hele historien om Bagsværd Sø minder mere og mere om en lang historie uden nogen slutning, hvor man ikke rigtig kommer nogen vegne. Og det uanset om man taler om faciliteter eller oprensning af Bagsværd Sø.

Det må være muligt, at bygge et rostadion, som både lever op til de krav idrætsudøverne har og samtidig passe på Bagsværd Sø og naturen omkring til glæde for rigtig mange i og uden for Gladsaxe.

Det er vigtigt, at vi støtter både idrætten og naturen ved Bagsværd Sø. Derfor bør der også fra politisk side stadig arbejdes for et nyt rostadion i international topklasse på Bagsværd Sø, så vi kan bevare byens stærke varetegn.