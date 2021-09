Bella vandt med tenniscifre

Foto: Peter Kenworthy.

VB 1968 og Bagsværd BK vandt også, mens Hero tabte og IF Bytoften spillede uafgjort

Af Peter Kenworthy

FC Bella vandt med hele 6-0 hjemme over Brødeskov IF i fodboldens kvindeserie 1 i sidste uge. Maria Lauritsen scorede hattrick, og Emilie Keller Lauritzen, Mie Woning og Rosa Bone kom også på tavlen. FC Bella ligger på andenpladsen.

VB 1968 vandt en målfest i sjællandsserien i Vallensbæk med 5-3 lørdag, hvor Andre Riel scorede kampens sidste mål med fem minutter igen, og ligger nummer 4, mens Gladsaxe-Hero tabte hjemme 2-0 til Hørsholm-Usserød, og ligger nummer 12 – lige over stregen.

Bagsværd BK vandt 3-0 ude over Værløse, og ligger nummer 3 i serie 1, og IF Bytoften spillede 2-2 ude mod Ålholm IF i serie 4, og ligger nummer 3.