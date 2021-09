Betyder borgernes mening ikke noget?

I Gladsaxebladet i denne uge kalder Morten Kornbech det droppede byggeprojekt på Bagsværd-Hovedgade 99 “en katastrofe for Bagsværd”. Herefter følger spådomme om fremtiden og nogle skrappe fordomme om By- og Miljøforvaltningen og byrådspolitikerne. Det nævnes at byens ejendomsmæglere kan forsvinde(?) og at Bagsværd kun kan overleve som oplevelses-by? Præcis hvilke oplevelser bidrager en ejendomsmægler med […]

Af Lise Tønner og Lene Svendborg, Lokallisten Gladsaxe

I Gladsaxebladet i denne uge kalder Morten Kornbech det droppede byggeprojekt på Bagsværd-Hovedgade 99 “en katastrofe for Bagsværd”. Herefter følger spådomme om fremtiden og nogle skrappe fordomme om By- og Miljøforvaltningen og byrådspolitikerne.

Det nævnes at byens ejendomsmæglere kan forsvinde(?) og at Bagsværd kun kan overleve som oplevelses-by? Præcis hvilke oplevelser bidrager en ejendomsmægler med for den almindelige borger?

Bagsværd har allerede meget at byde på. Vi har adskillige detailbutikker og gode spisesteder – herudover biograf, bibliotek, to store sportsanlæg, fem større supermarkeder, bodegaer, S-togsstationer, minigolfklub, kirke, svømmehal og meget mere – så vi tror ikke at boligejerne behøver at bekymre sig om deres boligs værdi.

Og Bagsværd fornyes skam stadig. Der er byggerier i gang flere steder i byen. De er ikke så massive og byudviklingen går nok ikke så hurtigt som tidligere. Der har i denne byrådsperiode været langt større politisk interesse for vores byers udvikling end tidligere – hvilket Lokallisten finder af stor betydning, for en sammenhængende og æstetisk udvikling af kommunen.

Lokallisten lægger vægt på at lytte til borgerne – hvad DE mener om byens udvikling. Denne sag har vist, at byudvikling faktisk HAR borgernes interesse, når først de bliver opmærksomme på ansøgte projekter.

Det ville klæde Morten Kornbech at anerkende byrådets ret til at afvise projekter – også selvom forhandlingerne tager tid – ligesom en anerkendelse af, at politikere har forskellige holdninger til byudvikling, ville være ønskværdig.